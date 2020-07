Das Deutsche Rote Kreuz hat in den vergangenen vier Monaten Einbußen von rund einer Millionen Euro gehabt. Auf diese Summe beziffert Geschäftsführer Jürgen See den Erlösrückgang.

Das deutsch-französische Notarztsystem hat nach der Corona-bedingten Zwangspause vor wenigen Tagen wieder den Betrieb aufgenommen. Das berichtete Jürgen See, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Südpfalz und damit auch zuständig für die Integrierte Leitstelle Südpfalz in Landau, die Notfalleinsätze koordiniert. Durch die Vielzahl der Infektionen im Elsass alarmiert, seien die Rettungskräfte diesseits der Grenze sensibilisiert gewesen und hätten sich besser vorbereiten können.

Allein für Schutzmaterial habe das DRK in der Südpfalz 250.000 Euro Mehrausgaben stemmen müssen. Gleichzeitig verzeichnete See ein Minus von 2800 bei den Einsätzen, die im vergangenen Jahr bei 70.000 lagen. „Der Rettungsdienst kann nicht in Kurzarbeit.“ Die Krankenkassen als Kostenträger hätten Zuschläge zugesagt, um die Verluste auszugleichen. Der DRK Rettungsdienst Südpfalz beschäftigt laut See 340 Festangestellte und arbeitet mit 100 freiwilligen Helfern zusammen.