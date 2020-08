Nach CDU und SPD haben auch die Freien Wähler einen Direktkandidaten für den Wahlkreis 50/Landau zur Landtagswahl 2021 aufgestellt. Sie treten mit Bernd Ließfeld aus Landau an, teilten die Freien Wähler mit. Ließfeld, Jahrgang 1950, ist Mitglied im Landesvorstand und in Landes- und Bundesfachausschüssen der Freien Wähler sowie FWG-Ausschussmitglied im Bezirkstag Pfalz. Die Landesliste der Freien Wähler führt Joachim Streit an, Landrat im Bitburg-Eifel-Kreis.

Bei drei Direktkandidaten im Wahlkreis wird es möglicherweise nicht bleiben. Nach unbestätigten Berichten denken auch die Grünen darüber nach, Lea Heidbreder, eine von zwei Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, noch als Direktkandidatin zu nominieren. Anfang Juli hatten sie Heidbreder für Platz neun der Landesliste vorgeschlagen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni landau und promoviert. Je mehr Direktkandidaten ins Rennen gehen, desto besser wären die Chancen der Grünen aufs Direktmandat.

CDU und SPD sind aufgestellt

Bisher haben bereits die CDU Peter Lerch und die SPD Florian Maier ins Rennen um den Wahlkreis geschickt. Zum Wahlkreis 50 gehören die Stadt Landau und die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer aus dem kreis Südliche Weinstraße.

Die Aussage der Freien Wähler, dass der Wahlkreis durch drei Gebietskörperschaften gehe, ist überholt. Bei der letzten Landtagswahl hatten neben der Stadt Landau noch die Verbandsgemeinde Lingenfeld im Kreis Germersheim und die Verbandsgemeinden Edenkoben und Offenbach dazugehört.