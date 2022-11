Zwei Wahlen liefen ins Leere. Jetzt hat der Gemeinderat Schweighofen einen neuen Ortsbürgermeister gewählt. Auf Harald Kühn wartet viel Arbeit. Der erste Kandidat, Wolfgang Scheu, bekam bei der ersten Wahl am 22. Mai nicht die notwendige Mehrheit an Stimmen der wahlberechtigten Bürger. Bei der zweiten Runde hatte Kandidatin Jeanette Disqué schon vor der Wahl am 21. August angekündigt, nicht anzutreten. Am 3. November hat dann ausschließlich der Gemeinderat gewählt. Einstimmig wurde Harald Kühn zum Ortsbürgermeister der Gemeinde ernannt. Er ist 59 Jahre alt, von Beruf Fernmeldetechniker und nicht im Gemeinderat. Er ist in Schweighofen geboren und hat viele Jahre am Viehstrich gelebt. In Kapsweyer hat er 15 Jahre dem Gemeinderat angehört, auch als Beigeordneter.

„Eine Gemeinde sollte einen Ortsbürgermeister haben“, sagt Harald Kühn zur Motivation für seine Kandidatur. Er freut sich nach der Wahl über die positive Resonanz in der Gemeinde. „Ich muss mich jetzt erst mal reinfinden“, ist sein erstes Resümee der Aufgaben, die er angehen will. Eine „große Baustelle“ sieht er beim Personalmangel in der Kita, der Auswirkungen auf die Öffnungszeiten habe. Der Umbau des Alten Schulhauses wurde noch von Ortsbürgermeisterin Sarah Agné in die Wege geleitet, die bauliche Umsetzung steht an. Und das für die meisten Gemeinden leidige Thema Glasfaserausbau hängt derzeit komplett in der Luft.