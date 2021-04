Vom 2. bis 22. Mai tritt Landau in der jährlich wiederkehrenden Aktion Stadtradeln in die Pedale. Ziel ist es, mit möglichst vielen Teilnehmern möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen und dadurch einen Beitrag zu Klimaschutz und Verkehrswende zu leisten.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstünden im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs würden vom Innerortsverkehr verursacht, erklärt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), der zur Teilnahme an dem Wettbewerb aufruft. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich jährlich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Veranstalter des Wettbewerbs ist ein Klimabündnis, dem 1800 Kommunen in 27 europäischen Staaten, Bundesländer, Provinzen und diverse Organisationen angehören.

Während des Kampagnenzeitraums bietet Landau den Teilnehmern die Meldeplattform Radar an. Darauf kann man die Verwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen. Besonders zur Teilnahme aufgerufen sind Mitglieder von Kommunalparlamenten, damit sie einerseits als Vorbilder dienen und sich andererseits für eine verstärkte Radverkehrsförderung einsetzen.

