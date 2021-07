Opfer eines dreisten Diebstahls wurde am Montag gegen 13 Uhr eine 84 Jahre alte Frau aus dem Herxheimer Ortskern, wie die Polizei berichtet. Während sich die ältere Frau zusammen mit ihrer Bekannten im Garten befand, stellte sie fest, dass sich im Erdgeschoss ihres Einfamilienhauses ein Mann aufhielt. Als dieser von den beiden Damen angesprochen wurde, entgegnete er, dass er Ausländer sei, kranke Kinder habe und Geld benötige. Anschließend verschwand er aus dem Haus. Später bemerkte die ältere Dame, dass Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, normale Statur, südländischem Aussehen, 25 bis 30 Jahre alt, er trug einen dicken Pullover. Die Polizei empfiehlt, Eingangstüren zu Wohnanwesen geschlossen zu halten, selbst wenn man sich im Garten oder im Gebäude aufhält. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.