Zwei Verletzte und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag auf der B38 bei Landau. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte eine 26-Jährige mit ihrem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Auto und einem Segelflugzeuganhänger, auf den Flugplatz Ebenberg abbiegen und verringerte aus diesem Grund ihre Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 25-jährige Pkw-Fahrerin verlangsamte ebenso. Der Fahrer eines weißen Transporters übersah den Abbiegevorgang, fuhr auf das Auto der 25-Jährigen auf und schob diese auf den Segelflugzeuganhänger. Das Auto der 25-Jährigen landete in der Böschung. Beide Autofahrerinnen wurden verletzt. An ihren Fahrzeugen und dem Segelflugzeug selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Laut Polizei flüchtete der Unfallverursacher, ohne anzuhalten. Die Polizei entdeckte aber den Wagen am Abend in Landau. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.