Das Wein- und Sektgut Wilhelmshof in Siebeldingen hat beim Deutschen Sektaward des Vinum-Magazins, zu dem 400 Sekte angestellt worden waren, drei Preise abgeräumt. In der Kategorie Rieslingsekt bis 36 Monate Hefelager belegte der 2017er Wilhelmshof Riesling-brut-Sekt mit 18 von 20 möglichen Punkten den ersten Platz, in der Kategorie Sekte mit Restsüße kam der Wilhelmshof Muskateller Dessertsekt demi-sec auf Platz zwei, und bei den Rosé-Sekten ist der Wilhelmshof Spätburgunder Rosé brut Sekt unter den ersten zehn. Der Wilhelmshof, ein Familienweingut, wird seit 2010 von Barbara Roth und ihrem Mann Thorsten Ochocki geführt. Beide haben Weinbau und Önologie an der Hochschule in Geisenheim studiert. Weitere Informationen unter www.wilhelmshof.de Schlagwörter Siebeldingen