Gute Vorsätze hat die Polizei bei einem 46-jährigen Autofahrer aus Landau vermisst, den sie am Samstag gegen 20.30 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Horststraße angehalten hat. Die Polizisten stellten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest – ein Verdacht, der sich durch einen Urin-Schnelltest vor Ort bestätigte. Der zeigte THC an. Tetrahydrocannabinol ist der berauschende Wirkstoff in Cannabispflanzen (Hanf). Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Laut Polizei war er erst im November mit Cannabis und Amphetamin (Aufputschmitteln) am Steuer auffällig geworden.

Betäubungsmittel hatten Polizisten am Samstag gegen 18 Uhr auch bei einem 21 Jahre alten Autofahrer aus Landau festgestellt, den sie in der Weißenburger Straße angehalten hatten. Dabei sei herausgekommen, dass der junge Mann an Silvester mehrere Joints geraucht habe. Ein Drogenvortest habe dies betätigt. Auch in diesem Fall folgten eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Am Neujahrstag gegen 10 Uhr hatten Polizisten bereits einen 42-jährigen Autofahrer in der Annweilerstraße kontrolliert und bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Das weitere Vorgehen war dasselbe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seine Autoschlüssel vorbeugend sicher.