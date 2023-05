Wenn der langjährige Geschäftsführer des Diakonissen Bethesda Landau, Dieter Lang, Ende Oktober in den Ruhestand gehen wird, folgt ein Dreier-Gespann an der Spitze. Wie die Diakonissen in Speyer mitteilen, wird die Geschäftsleitung unter der Führung von Nieske Schilling als Sprecherin neu aufgestellt. Ihr zur Seite stehen Marc Sellmann (Bereich Senioren) und Jürgen Boesche (Bereich Menschen mit Behinderung). Die Drei sind bereits in unterschiedlichen Funktionen bei Diakonissen Speyer beschäftigt. Schilling, 31 Jahre alt, leitet seit Anfang 2022 das stationäre Hospiz Bethesda Landau. Zuvor hat sie im Ambulanten Hospizzentrum Südpfalz den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst aufgebaut. Marc Sellmann ist 49 Jahre alt, seit 2003 bei den Diakonissen und kam nach seiner Tätigkeit als Assistent des Vorstandes 2010 von Speyer nach Landau. Jürgen Boesche, 52 Jahre, verantwortet seit 2005 den Bereich Menschen mit Behinderung. Er war früher als Regierungsassistent im Versorgungsamt Landau beschäftigt.