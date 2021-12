Drei weitere Menschen sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Wie die Kreisverwaltung Germersheim mitteilt, lebten die Personen in den Verbandsgemeinden Wörth, Kandel und in Germersheim. Die Gesundheitsämter melden 95 Neuinfektionen – 65 im Kreis Germersheim, 17 im Kreis Südliche Weinstraße und elf in der Stadt Landau.

Laut Landesuntersuchungsamt liegen die Inzidenzwerte bei 238 im Kreis Germersheim, 154,4 im Kreis Südliche Weinstraße und 152,1 in der Stadt Landau.