Drei Personen sind am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weinstraße/Totenweg in Klingenmünster verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, bog ein 74-jähriger Autofahrer von der Weinstraße kommend nach links in den Totenweg ab. Dabei stieß er gegen einen Peugeot, dessen Fahrer an der Kreuzung darauf wartete, weiterzufahren. Der ältere Mann streifte dabei den Wagen. Die Insassen des wartenden Fahrzeugs im Alter von 27, 31 und 36 Jahren wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.