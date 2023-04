Zwei Erwachsene und ein Kind sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Arzheimer Hauptstraße am Ostermontag gegen 1.30 Uhr verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, ist das Feuer wohl im Hausflur ausgebrochen. Eine dort liegende Matratze habe in Brand gestanden, berichtet Landaus Feuerwehrchef Dirk Hargesheimer. Das Feuer habe sich wegen der geringen Brandlast nicht weiter ausbreiten können. Da das Treppenhaus für die drei Menschen unpassierbar war, haben die Feuerwehrleute die Bewohner mit Leitern über ein Fenster in Sicherheit gebracht. Die 32, 26 und zehn Jahre alten Personen sind mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Kripo ermittelt auch wegen möglicher Brandstiftung, da Zeugen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Hauses gesehen haben. Es sei nicht auszuschließen, dass dieses Fahrzeug mit dem Brand in Zusammenhang steht, teilt die Kripo mit. Der Schaden liege im niedrigen fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren 43 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen. Feuerwehrchef Hargesheimer weist darauf hin, dass Rauchmelder dabei helfen, einen Brand rechtzeitig zu bemerken. Die Rauchmelderpflicht gelte in allen 16 Bundesländern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k1@polizei.rlp.de zu melden.