Die Landauer Verein der Aktiven Unternehmer (Aku) plant Stand jetzt mit drei verkaufsoffenen Sonntagen im Lauf des aktuellen Jahres. Diese sollen am 3. April, 16. Oktober und 27. November sein. Am 3. April soll es das Frühlingsfest geben – einen Bauernmarkt auf dem Rathausplatz sowie den Markt der schönen Dinge auf dem Obertorplatz. Am 16. Oktober wird mit dem Fest des Federweißen gerechnet, am 27. November läuft der Thomas-Nast-Nikolausmarkt. Die Stadtverwaltung plant derzeit die entsprechenden Feste, teilt das Rathaus auf Anfrage mit – in corona-konformer Form.