Die 98-jährigen Else H. aus Nußdorf bricht zu einem Ausflug auf, doch dann wird ihr die Hitze zum Verhängnis. Völlig entkräftet sackt sie auf dem Heimweg auf ihrem Rollator zusammen. Dann quietschen Autoreifen. Wem hat die Seniorin ihre Rettung zu verdanken?

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Deshalb holt Else H. aus Nußdorf noch einmal ihren Rollator aus dem Kämmerchen und macht sich auf in Richtung Weinberge. Dort will sie die