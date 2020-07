Wegen eines Wasserrohrbruchs in Stein in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 35 muss ein Teilbereich der Straße in der kommenden Woche gesperrt werden, wie die Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler mitteilt. Die Sperrung gilt von Mittwoch bis Freitag. Der Verkehr wird über die Friedhofstraße und die Bergstraße beziehungsweise die Bergstraße und Im Seelig umgeleitet.

Wegen der Sperrung kann die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft die Bushaltestelle Stein Ort nicht anfahren. Dies betrifft die Linie 531. Laut QNV werden an der Ecke Bergstraße/Hauptstraße Ersatzhaltestellen mit unveränderten Abfahrtszeiten eingerichtet.