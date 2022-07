Landaus größtes Stadtdorf lädt am ersten September-Wochenende zu den Queichheimer Kulturtagen ein - ein dreitägiges Programm mit Comedy, Musik und Kindertheater. Veranstaltungsort ist das Haus der Vereine „Krone“ in der Queichheimer Hauptstraße 85.

Die Kulturtage, ausgelobt vom Kulturkreis, ersetzen die traditionelle Kerwe, die auch in diesem Jahr nicht zustande kommt. Los geht es am Freitag, 2. September, mit Comedian Dirk Omlor alias Rudi Lauer. Er steht ab 20 Uhr auf der Bühne und präsentiert Auszüge aus seinem aktuellen Programm „Unn?“. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro. Am Samstag, um 18 Uhr, spielt die Band Friends. Auch hier beginnt der Einlass eine Stunde zuvor. Karten sind für 8 Euro im Vorverkauf, für 10 Euro an der Abendkasse erhältlich. Am Sonntag, 4. September, lädt der Kulturkreis ab 11 Uhr zu einem Weißwurst-Frühschoppen in die „Krone“ ein. Am Nachmittag, um 16 Uhr, spielt das Theater vom Rabenberg für Kinder ab drei Jahren das Stück „Der kleine Rabe Socke“. Der Eintritt kostet 6,50 Euro im Vorverkauf.

Info

Karten ab dem 1. August im Restaurant „Zum goldenen Frosch“, Queichheimer Hauptstraße 104.