[aktualisiert 27.9., 17:00 Uhr] Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Mühlhofen und Barbelroth sind am Freitagmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 23-Jährige in Richtung Barbelroth, eine 81-jährige Frau war mit ihrem 84-jährigen Ehemann in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Autos frontal zusammen. Der 84-jährige Beifahrer war infolge des Unfalls im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Es waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. An den beiden Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei beziffert ihn auf etwa 25.000 Euro. Ein Gutachter soll dabei helfen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die L544 zwischen Mühlhofen und Barbelroth war für fünf Stunden voll gesperrt.