In der Nacht zum Sonntag, 30. Juni, haben Unbekannte bei einem in der Stettiner Straße in Landau abgestellten Auto drei Reifen plattgestochen. Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben der Polizei circa 500 Euro. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.