Am Mittwoch um 15.05 Uhr kam es zu einem Stromausfall in mehreren Südpfälzer Orten wegen einer Störung im 20-Kilovolt-Netz. Laut Pfalzwerke waren Teile von Mörzheim und Heuchelheim-Klingen 26 Minuten lang betroffen. In Teilen von Ilbesheim lag die Störung zwischen neun Minuten und zwei Stunden und 30 Minuten. Ein Umspannpunkt in Ilbesheim war sogar vier Stunden und acht Minuten ohne Stromversorgung. Die Pfalzwerke prüfen aktuell noch, was die Ursache der Störung war.