Die Inzidenzwerte in der Südpfalz bleiben weiterhin sehr niedrig. Im Kreis Südliche Weinstraße liegt der Wert bei 3,6, im Kreis Germersheim bei 18,6 und in Landau bei 6,4, teilt das Landesuntersuchungsamt mit. Seit Freitag haben sich den zuständigen Gesundheitsämtern zufolge im Kreis SÜW zwei weitere Corona-Infektionen bestätigt, im Kreis Germersheim sind es drei und in Landau null. Dafür wurde ein Schüler der Landauer Nordringschule positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet, 15 Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.