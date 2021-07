In der Südpfalz sind am Wochenende drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, zwei im Kreis Südliche Weinstraße und eine in Landau. Das meldet das Landesuntersuchungsamt auf seiner Homepage. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegen bei 22,5 im Kreis Germersheim, 37,1 an der Südlichen Weinstraße und 19,2 in Landau.