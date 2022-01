Weitestgehend ruhig – mit diesen Worten fasst die Edenkobener Polizei die Silvesternacht zusammen. Die Beamten berichten von zwei körperlichen Auseinandersetzungen.

Auf einer Neujahrsparty in Gleisweiler haben sich eine 21-Jährige und ein 36-Jähriger gestritten. Dabei ging ein Glas zu Bruch, beide haben sich je eine Schnittwunde an der Hand zugezogen.

Zudem berichten die Polizisten von einem 15-Jährigen, der gegen 1.30 Uhr in Sankt Martin seine Schwester gesucht hat. Dabei lief er zwei bis drei unbekannten Männern über den Weg, die ihn zweimal zu Boden stießen. Dabei verletzte sich der 15-Jährige leicht an der Hand. Die Polizei bittet Zeugen dieses Vorfalls, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.