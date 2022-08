Drei jüngere Männer haben einen vierten am Sonntag gegen 2.10 Uhr in der Nähe der Landauer Shell-Tankstelle beleidigt und attackiert. Wie die Polizei mitteilt, war das Opfer zusammen mit seiner Freundin in der Weißenburger Straße unterwegs, als es von dem Trio grundlos beleidigt wurde. Einer hat ihm dann die Brille aus dem Gesicht geschlagen. Als die Freundin die Polizei verständigte und dies auch so sagte, gingen die drei Männer im Alter von ungefähr 20 Jahren zu Fuß in Richtung Innenstadt weiter. Die Männer werden als sehr schlank beschrieben. Einer trug seine Haare im Stil eines Afrolooks. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Geschehen geben können, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.