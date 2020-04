Das seit 2016 laufende Landauer Modellprojekt „Kommune der Zukunft“ zur Entwicklung von Stadtdörfern hat Schule gemacht. Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat am Mittwoch 3,5 Millionen Euro für die Förderung von Stadtdörfern in Koblenz, Ludwigshafen, Trier und Landau zugesagt. „Nachdem unser Modellvorhaben zur Entwicklung von Stadtdörfern in Landau auf großes Interesse gestoßen ist, werden wir das Projekt fortführen und in den kommenden zwei Jahren 3,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um durch die Stadtdörfer selbstentwickelte Ideen umzusetzen“, so Lewentz. In Landau gibt es für jedes Stadtdorf bereits ein Leuchtturmprojekt, das nun nach und nach umgesetzt werden soll. In Koblenz müssen solche Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität erst noch vereinbart werden, so Lewentz. Dabei unterstützt sie das Fachbüro Stadtimpuls. „Die guten Erfahrungen, die in Landau gemacht wurden, sollen auch in Koblenz, Trier und Ludwigshafen Früchte tragen“, sagte der Minister. Landau habe gezeigt, dass neben kommunalen Vorhaben viele private Initiativen entstehen können. Stadtdörfer sind Stadtteile einer kreisfreien oder großen kreisangehörigen Stadt, die überwiegend ihren dörflichen Charakter erhalten haben.