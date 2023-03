Oberstufenschüler der Montessori-Schule in Landau organisieren im Zuge eines Engegement-Projekts Flohmärkte und spenden der Erlös der Aids-Hilfe in Landau. Im vergangenen Jahr waren das 500 Euro. Nun stehen die neuen Termine fest: Die Flohmärkte in der Schule sind am 29. März, 26. April und 24. Mai, jeweils um 15 Uhr. Besucher der Veranstaltungen im Schüler-Café, Dörrenberg Straße 1, sind willkommen. Es gibt auch Kaffee und Kuchen.