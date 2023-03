Drei Fahrzeuge sind in einen Auffahrunfall am Dienstag auf der L509 in Landau verwickelt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Lkw an der roten Ampel zur Straße In den Grabengärten auf einen rollenden Kleinbus auf und schob diesen auf ein Auto, das bereits an der Kreuzung stand. Die vier Insassen des Kleinbusses wurden allesamt leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.