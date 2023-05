Durch das gewaltsame Öffnen einer verschlossenen Garage in der Annweilerstraße in Landau entwendeten bisher unbekannte Täter in der Nacht vom 27. auf den 28. April ein im angrenzenden Kellerraum abgestelltes Damenfahrrad. Am Garagentor entstand ebenfalls Sachschaden, teilt die Polizei mit. Darüber hinaus wurde in der Nacht vom 28. auf den 29. April im Zeitraum von 18 Uhr bis 8 Uhr aus dem Fahrradkeller einer Tiefgarage in der Maximilianstraße ein Pedelec der Marke Cube gestohlen. Und es gibt einen weiteres vermisstes Fahrrad: Am 27. April, zwischen 16.30 und 17.50 Uhr, wurde in Klingenmünster in der Straße „In der Kostrey “ ein grün/blaues Mountainbike mit hydraulischer Sattelstütze aus einer offenstehenden Garage eines Wohnhauses gestohlen. In allen Fällen bittet die Polizei um Hilfe. Wer Hinweise zu den Landauer Fällen geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de melden. Beobachtungen zu dem Diebstahl in Klingenmünster können unter der Nummer 06343 93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.