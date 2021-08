Gleich dreimal schlugen Einbrecher in der Nacht auf Freitag in Schweighofen zu, wie die Polizei berichtet. Bei einem Obst- und Gemüsehof in der Hauptstraße gelangten die Täter über das angrenzende freie Feld und eine Scheune in den Innenhof und von dort in den Verkaufsraum und das Wohnhaus, wo sie Bargeld stahlen. Bei einem Vereinsheim wurde die Haupteingangstür aufgebrochen und ein Fahrrad entwendet. An einem Einfamilienhaus im Südring wurde versucht, die Hauseingangstür aufzubrechen, was aber nicht gelang. Die Polizei bittet für alle drei Fälle Zeugen, sich bei ihr unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.