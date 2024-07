Die Polizei meldet drei Einbrüche in der Nacht auf Samstag: im Waldschwimmbad, Bistro am Kakteenland und der dortigen Gärtnerei. Laut Polizeibericht drangen bislang Unbekannte gewaltsam in das Bürogebäude im Waldschwimmbad in Steinfeld, ins Bistro am Kakteenland und in die dortige Gärtnerei ein. Der oder die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen, so die Polizei. Durch das brachiale Vorgehen sei teilweise erheblicher Sachschaden verursacht worden. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern nimmt unter Telefon 06343 93340 Hinweise entgegen.