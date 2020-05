In Essingen waren am Samstag Dachhaie unterwegs, wie die Polizei berichtet. Sie warnt die Bevölkerung vor dieser Betrugsmasche. Laut Polizei erschienen in den Morgenstunden bei einer Anwohnerin der Spanierstraße drei Männer mit einem hellblauen Transporter und boten eine Reparatur der Dachrinne an. Während des Gesprächs begannen die Männer auf das Vordach zu klettern und an der Dachrinne Arbeiten auszuführen. Trotz mehrfacher Aufforderung der Frau, die Arbeiten einzustellen, führten die Männer diese fort. Im Anschluss forderten sie 1080 Euro von der Bewohnerin für die Reparatur. Sie verweigerte die Zahlung, da sie keinen Auftrag erteilt hatte, und verständigte die Polizei.