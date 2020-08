Von Dienstag auf Mittwoch sind in der Südpfalz drei neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, eine im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sowie zwei im Kreis Germersheim. Damit sind dem Gesundheitsamts Landau/Südliche Weinstraße nun 259 Fälle bekannt. 238 Menschen sind gesundet, sechs gestorben. Es gibt also noch 15 aktive Infektionen, davon zwei in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Bergzabern, vier in der VG Edenkoben, eine in der VG Landau-Land, eine in der VG Maikammer und sieben in Landau. Im Kreis Germersheim gibt es noch 50 positiv getestete Personen. Damit steigt die Anzahl der nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Tests auf 274. Gesundet sind 218 Menschen, gestorben sechs.