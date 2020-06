SÜDPFALZ. Seit Mittwoch sind zwei weitere Südpfälzer positiv auf das Coronavirus getestet, soweit es den Gesundheitsämtern in Landau und Germersheim bekannt ist. Damit sind, Stand Mittwoch, 12 Uhr, drei Covid-19-Infizierte registriert – einer in der Verbandsgemeinde Herxheim und zwei in der Verbandsgemeinde Landau-Land. Die Ämter melden 224 bekannte Fälle in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße – 216 Personen sind wieder gesund, fünf gestorben – und 148 Infizierte im Kreis Germersheim, von denen 143 wieder genesen sind. Fünf Menschen sind gestorben.