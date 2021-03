Die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, beseitigt zwischen Dienstag, 16. März, und Samstag, 20. März an drei Stellen der A 65 Frost- und Witterungsschäden. Dafür sind Teil- oder Vollsperrungen nötig. In der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es zwischen 20 Uhr und 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Landau-Nord und Landau-Zentrum in Fahrtrichtung Karlsruhe eine halbseitige Sperrung.

Vorausgehen wird eine Vollsperrung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Es gibt eine örtliche Umleitung. Von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag jeweils ab 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr gibt es zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Kandel-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe eine Vollsperrung. Die Umleitung führt über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U22. Diese führt ab der Anschlussstelle Rohrbach über die L 493 an Herxheim vorbei über die Ortsrandstraße Süd-West und anschließend durch Hatzenbühl über die L 549 wieder zurück auf die A 65 bei Kandel-Mitte. Bereits ab 19 Uhr kann es wegen der Einrichtung der Verkehrssicherung zu Staus und Verzögerungen kommen.