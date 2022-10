Am Donnerstagabend ist es auf der Kreisstraße 6 zwischen Venningen und Altdorf zu einem Unfall gekommen, an dem drei Autos beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 30-Jährige Fahrerin aus Maikammer von einem Feldweg auf die K6 in Richtung Altdorf abbiegen. Zeitgleich überholte in Fahrtrichtung Venningen ein 28-Jähriger aus Speyer einen 35-Jährigen aus Wiesloch. Die 30-Jährige stieß schließlich frontal mit dem überholenden Fahrzeug zusammen, das dadurch wiederum mit dem dritten Auto kollidierte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die K6 war kurzzeitig komplett gesperrt, erst nach zwei Stunden war die Straße wieder vollständig freigegeben.