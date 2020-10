Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in der Landauer Westbahnstraße, in der Reiterstraße und in der Waffenstraße drei Autos aufgebrochen. Laut Polizei wurden zwischen 23 Uhr und 6 Uhr die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet. Die Diebe eigneten sich unter anderem Geldbörsen mit Bargeld an. Die Polizei empfiehlt daher, in abgestellten Fahrzeugen keine Wertgegenstände, Taschen und Jacken sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen zu lassen. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalinspektion Landau unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341/287 3333 entgegen.