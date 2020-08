Nach den Gewittern in der Nacht auf Donnerstag sind in der Landauer Innenstadt drei Ampelanlagen außer Betrieb. Das teilt die städtische Abteilung für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur mit. Betroffen sind die Ampeln an den Kreuzungen Friedrich-Ebert-Straße/Marienring, Annweiler Straße/Arzheimer Straße/Karl-Scharfenberger Weg und an der Kreuzung Maximilianstraße/Ostbahnstraße/Landwehrstraße. Durch Überspannung ist die Steuerung der Anlagen beschädigt worden und muss von einem Fachunternehmen ausgetauscht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Reparatur werde voraussichtlich zu Beginn der kommenden Woche abgeschlossen sein. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich an der jeweiligen Beschilderung orientieren.