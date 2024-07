140 Schüler der 5. bis 7. Klassen der Landauer Integrierten Gesamtschule (IGS) haben Anfang Juli bei einem Dreck-weg-Tag Müll gesammelt. Wie die Schule mitteilt, wurde die Aktion organisiert von fünf in dem Referat Umwelt aktiven Schülern aus den Klassen 8 und 9. Die Schüler seien zwei Schulstunden unterwegs, um Dreck wegzumachen – ausgestattet mit Gartenhandschuhen, Müllzangen und Mülltüten. Gesammelt worden sei unter anderem am Hauptbahnhof, dem Fahrradweg und den Queichwiesen. Die häufigste „Beute“, so berichtet die Schule weiter, seien Zigaretten und Verpackungen gewesen. „Es kam (leider) viel Müll zusammen, sodass sich die Dreck-weg-Aktion echt gelohnt hat! Wir hoffen, dass die Umgebung unserer Schule dadurch eine Zeit lang etwas sauberer bleibt.“