Am Montagabend um etwa 18 Uhr sperrt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer an der B-10-Anschlussstelle Landau Nord die L512 zwischen den beiden Kreisverkehren. Hier werde die Deckschicht erneuert. Man kann also nicht mehr zwischen dem neuen Kreisverkehr nördlich der B10 und dem alten Kreisverkehr am Autohaus fahren. Der LBM hofft schon Freitag, 17. Juli, fertigt zu werden, denn es wird auch nachts gearbeitet.

Die provisorische Abfahrt von der B10 zum neuen Kreisverkehr und weiter auf der L516 Richtung Edesheim bleibt in Betrieb, nicht aber der südliche Teil der Anschlussstelle. Man kommt also weder von Edesheim aus auf die B10 Richtung A65, noch von der B10 aus Richtung Pirmasens nach Landau Nord.

Wie der LBM mitteilt, werden mehrere Umleitungen eingerichtet: Wer aus Richtung Edesheim auf der L516 kommt und zur A65 will, wird zunächst auf die B10 Richtung Pirmasens gelotst und muss an der Abfahrt Godramstein wieder zurück. Wer von Landau Nord zur Autobahn will, wird durch die Stadt zum Anschluss Zentrum geleitet. Wer auf der B10 aus Richtung Pirmasens kommt und nach Edesheim will muss einen Umweg über die A-65-Anschlussstelle Edenkoben machen.