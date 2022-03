Die Polizei berichtet von einem Drängler am Donnerstag, 10. März, gegen 13.10 Uhr auf der A65 in Richtung Karlsruhe. Ein 65-jähriger Mann, der mit seinem VW Golf auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, hatte in Höhe Landau plötzlich einen vermutlich dunklen Mercedes-Benz sehr dicht hinter sich. Dessen Fahrer nötigte den Golf-Fahrer laut Polizei, den Fahrstreifen zu wechseln. Nachdem der Unbekannte den 65-Jährigen überholt hatte, bremste er diesen fast bis zum Stillstand aus. In Höhe der Anschlussstelle Rohrbach hielten beide Beteiligten auf dem Standstreifen an, wo der Mercedes-Fahrer den Golf-Fahrer beleidigte und bedrohte, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Mercedes-Benz oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.