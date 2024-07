Mit seinem rücksichtslosen Fahrstil hat ein Mann am späten Freitagabend auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 57-Jährige einem anderen Fahrer immer wieder dicht auf und betätigte die Lichthupe. Der Geschädigte habe sich dadurch genötigt gefühlt, heißt es. Weiterhin habe der Beschuldigte den Mann dann von rechts überholt und sei anschließend wieder dicht vor diesem eingeschert. Ein Zusammenstoß konnte laut Polizei nur durch das Brems- und Ausweichmanöver des Geschädigten verhindert werden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.