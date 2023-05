Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer muss sich wegen Nötigung einer 18-jährigen Autofahrerin verantworten. Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, war der junge Mann am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der B10 unterwegs, unmittelbar hinter dem Wagen der 18-Jährigen. Diese hielt sich an der Überleitung zur A65 vorschriftsmäßig an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 40 Stundenkilometern. Da es dem Verkehrsrowdy vermutlich nicht schnell genug gegangen sei, sei er zunächst mehrmals sehr dicht auf das Fahrzeug der Vorausfahrenden aufgefahren, bevor er sie dann im engen Kurvenbereich überholt habe. Die Polizei stuft dies als Nötigung im Straßenverkehr ein. Zeugen oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.