Mit ihrer Aktion „Kauf im Ort, und du hilfst dem Ort“ unterstützen Silvia Weber und Andreas Garecht, die in der Trappengasse das Modegeschäft Downtown betreiben, soziale Einrichtungen in der Stadt.

Sie geben einen Teil ihrer Einnahmen, die sie an den drei Adventssamstagen im Dezember erzielen, an die Landauer Tafel, den Kinderschutzbund sowie an das Tierheim Maria Höffner weiter. Konkret heißt das: Beim Kauf einer Mütze oder eines Schals gehen zwei Euro in den Sammeltopf, beim Kauf einer Winterjacke, eines Mantels oder einer Jeans zehn Euro und beim Kauf von Schuhen bis zu 20 Euro. „Wir wollen Gutes tun und gleichzeitig den Leuten einen Anreiz geben, im Ort anstatt im Internet zu kaufen. Wir setzten damit auch ein Statement gegen die künstlich aufgeblasenen Online-Rabatte des sogenannten Black Fridays, der diese Woche startet“, erklärt Weber.

Ein Stück abgeben

Die Verkaufsveranstaltung, auf die sie anspielt, stammt aus den USA und verspricht vor allem im Netz zahlreiche Schnäppchen. Verbraucherschützer jedoch warnen vor Fake-Angeboten: Der Sonderpreis wird meist der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers gegenübergestellt, den kaum ein Händler verlangt. „Unsere Kleidung ist wirklich reduziert“, betont Weber und fügt hinzu: „Ich spreche für viele meiner Kollegen im Einzelhandel, wenn ich sage: Leute kauft in eurer Stadt, unterstützt die lokalen Geschäfte. Und von dieser Unterstützung möchten wir dann ein Stück abgeben.“