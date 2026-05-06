„Saal46 – Maria Stuart im Bayrischen Hof“ heißt das neue Stück des Herxheimer Dorftheaters und führt zurück in die Nachkriegszeit. Ein Klassiker, der aktueller denn je ist.

Das Herxheimer Dorftheater, ein ambitioniertes Amateurtheater, feiert 2026 sein 40-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr präsentiert es ein berührendes Stück, das weit in die Vergangenheit zurückführt und doch nichts an Aktualität verloren hat.

Rückblick ins Jahr 1946: Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht einmal ein Jahr zu Ende. Westwallbunker, Schanzengräben und Panzersperren aus der Nazi-Zeit sind noch allgegenwärtig und die Bundesrepublik Deutschland noch in weiter Ferne. Der Neubeginn fällt schwer, denn Willkür, Übergriffe und Plünderungen sind in der Besatzungszeit an der Tagesordnung. Dazu bestimmt Hunger den Alltag. In Herxheim hat man noch Glück im Unglück, denn viele besitzen eine ganz spezielle Währung: den Tabak. Schiebergeschäfte sind zwar verboten, dennoch blüht der Schwarzmarkt. Zur wirtschaftlichen Not kommt noch die Trauer um die vielen Kriegstoten und die Sorge um die in Gefangenschaft verbliebenen Väter und Söhne.

Trotz alledem wurde in der schlechten Zeit in Herxheim Theater gespielt – im ehemaligen Tanzsaal des Bayrischen Hofs, am selben Ort, an dem heute das Chawwerusch-Theater beheimatet ist. Dort führte Ortspfarrer Max Veitl mit der katholischen Pfarrjugend ein Drama aus der Epoche der Weimarer Klassik auf: „Maria Stuart“ – ein Trauerspiel in fünf Akten von Friedrich Schiller. Insgesamt wurde das Stück 14 Mal im Bayrischen Hof und vier Mal in der Maria-Ward-Schule in Landau aufgeführt. Die Tragödie über Macht, Moral und Verantwortung war ein großer Publikumserfolg, über den im Dorf noch viele Jahre geredet wurde.

Originales Programmheft erhalten

80 Jahre später greift nun das Dorftheater dieses kulturelle Ereignis wieder auf. Autorin und Regisseurin Rosa Tritschler vom Chawwerusch-Theater zeigt vor allem die jungen Spieler bei der Probenarbeit und macht den Theatersaal zum Ort von turbulenten Auseinandersetzungen. „Es spielte eine Generation, die radikaler Gleichschaltung und Propaganda ausgesetzt war, die Drill und Zwang in rigide Geschlechterrollen erfahren hatte und deren Schulzeit und Jugend von tiefstem Rassismus geprägt war. Es war eine großartige Idee von Pfarrer Veitl dieser Sprach- und Gedankenverbote den sprachgewaltigen Schiller entgegenzusetzen“, erklärt Tritschler.

Da sie das Original-Programmheft besitzt, kennt sie alle Namen der historischen Spielerschar. Dennoch sind diese Schauspieler, die heute um die 100 Jahre alt wären, nicht identisch mit ihrem Personal. Sie hat sich die künstlerische Freiheit genommen, ihre Figuren an Personen anzulehnen, die sie für verschiedene Projekte des Chawwerusch-Theaters interviewt hatte. Somit basiert „Saal46“ auf realen Erinnerungen Herxheimer Bürger, ohne dokumentarisch sein zu wollen.

Kein „Rückblicktheater“

„Der Theatersaal wird zum Ort der Gemeinschaft, der die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringt und ihren Geschichten, aber auch ihren Schatten lauscht“, fasst es Cosma Kuklinski, die Königin Elisabeth spielt, zusammen. Denn die jungen Leute sprechen offen über die Kriegs- und Nachkriegsereignisse – auch darüber, was im Dorf lange tabuisiert war: die Zerstörung der Synagoge in der Reichspogromnacht, die Vertreibung der Juden aus dem Dorf und die vielen Vergewaltigungen in der Besatzungszeit.

Das Ensemble. Foto: Jürgen Eck/oho

Auch wenn in „Saal46“ von wahren Begebenheiten, wie sie in Herxheim stattgefunden haben, die Rede ist, so betont Tritschler doch, dass sie weder eine „Revue“ noch ein „Rückblicktheater“ inszeniere. Denn sie erzähle keine reine Dorfgeschichte, sondern zeige Prozesse auf, die Allgemeingültigkeit besitzen. Um es mit Honoré de Balzac zu sagen: In jedem Dorf spielt sich die Weltgeschichte ab.

Stefan Asam ist auf der Bühne Max Veitl, Theologe und Kunstfreund und bis heute in Herxheim unvergessen. Er ermutigte damals die jungen Schauspieler, für Freiheit und Menschenwürde einzustehen. Am Ende stellte er Schillers fundamentale Fragen. „Was ist Wahrheit? Was ist Gerechtigkeit? Was ist Macht und was ist Schuld?“ Fragen, die uns bis heute betreffen.

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Termine und weitere Infos: https://herxheimer-dorftheater.de/.

