Der Raiffeisenplatz in Roschbach wird ab Februar umgestaltet. Das teilt der erste Beigeordnete, Marco Brutscher, mit. Der Auftrag an die Baufirma hatte der Gemeinderat bereits in seiner September-Sitzung beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 700.000 Euro. Nun wurde der Baustart mitgeteilt. Die Arbeiten sollen laut Brutscher bis zu einem halben Jahr dauern. Entstehen soll ein Dorfplatz, wo es sich verweilen lässt. Neben der Installation einer Ladesäule für E-Fahrräder sind auch drei barrierefreie Bushaltestellen vorgesehen. Am Platz befindet sich seit Sommer vergangenen Jahres ein neuwertiges Multifunktionsgebäude, das eine Bäckerei beherbergt. Zudem befindet sich angrenzend die Grundschule im Ort.