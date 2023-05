Tante Emmas Dorfladen in Arzheim hat wieder auf. Am Freitag hat der Nahversorger und Treffpunkt nach mehr als drei Monaten wieder seine Türen geöffnet, wenn auch an neuer Stelle. Wie berichtet, hatte ein massiver Wasserschaden den Betrieb stillgelegt. Für Antje Röper war es höchste Zeit für den Neustart in der St.-Georg-Straße 16 im ehemaligen Lebensmittelgeschäft Hermann Nau, denn die Versicherung sei davon ausgegangen, dass der Schaden in der Arzheimer Hauptstraße innerhalb von drei Monaten beseitigt werden könne und habe auch nur so lange gezahlt. „Uns steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Röper, die den Laden organisiert, und meint das finanziell: Noch längere Einnahmeausfälle bei weiterlaufenden Kosten hätte das Team nicht verkraften können. Röper hofft, dass es jetzt, wo das Wetter wärmer und trockener wird, auch am alten Standort rasche Fortschritte gibt. Denn das Veterinäramt sei sehr entgegenkommend gewesen, doch mehr als ein Pop-up-Betrieb sei im Ausweichquartier ohne größere Investitionen nicht möglich. Der Umzug sei ein Kraftakt gewesen, sagt Röper. Sie ist dankbar für die viele Hilfe, die Freiwillige geleistet hätten. Die Neugierde auf den neuen Standort und die Rückmeldungen der Arzheimer am ersten Verkaufstag seien positiv gewesen: „Schön, dass ihr wieder da seid“ habe sie oft zu hören bekommen. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 7 bis 12 Uhr sowie montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr. An Sonntagen bleibt der Dorfladen vorerst dicht, weil die arg strapazierten Helfer erst wieder zu Kräften kommen müssen.