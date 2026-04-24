Die Nahversorgung in Gossersweiler-Stein sichert ein Edeka-Dorfladen. Das Konzept mit Öffnungszeiten rund um die Uhr wurde positiv aufgenommen.

Als die Bäckerei Stöbener vor etwa eineinhalb Jahren ihre Türen in Gossersweiler-Stein schloss, stellte sich die Frage: Wohin jetzt für den schnellen Einkauf unter der Woche? In der kleinen Doppelgemeinde im Pfälzerwald mit etwa 1400 Einwohnern tat sich jedoch ein neuer Nahversorger auf: Die Markt-Kette Edeka Paul aus Steinfeld übernahm den Standort, baute ihn aus und eröffnete dort im Oktober 2025 einen Dorfladen.

Dieser ist nach der Eröffnung des Dorfladens in Freckenfeld eine weitere Option für die Menschen vor Ort, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten einkaufen zu gehen. Die Resonanz auf den Dorfladen ist laut Filialleiterin Annika Rau positiv: „Der Laden brummt“, sagt sie, „das Konzept 24/7 kommt an, auch in einem kleinen Ort.“ Den Laden öffne sie morgens ab 7.30 Uhr und dann sei sie bis 13 Uhr für Kunden da. Anschließend könnten die Kunden dort mit EC-Karte unabhängig von den Öffnungszeiten einkaufen. Dementsprechend hat der Laden jeden Tag geöffnet.

Sonderwünsche finden Gehör

Von Montag bis Freitag sind Filialleiterin Rau und Mitarbeiter Lukas Kirsch vor Ort. Sie sorgen dafür, dass die Ware, die fast jeden Tag angeliefert wird, verräumt und präsentiert wird. „Wareneingang für Frischware ist montags, mittwochs und freitags. Donnerstags kommt Ware für die Abteilung Trockensortiment und Getränke. Zusätzlich wird mittwochs Tiefkühlkost geliefert“, erklärt Rau.

Etwa 3500 Artikel hat der Dorfladen im Sortiment. Am Ein- und Ausgang stehen zwei Scannerkassen, an denen Kunden ihre Waren selbst scannen. Sarah Braun wohnt in Stein und kommt mindestens zweimal die Woche vorbei. Sie empfindet den Dorfladen als Erleichterung. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe wären Bad Bergzabern oder Annweiler – eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort findet Braun daher praktisch. Froh ist sie, dass sie im Laden auch frische Produkte wie Milch, Butter, Obst und Gemüse findet.

Bis 13 Uhr können Kunden im Laden Leergut zurückbringen und DHL-Retouren aufgeben. Spezielle Wünsche und Anregungen der Kunden versucht das Personal umzusetzen – wie die Fruchtgummis ohne Zucker, die sich eine Kundin gewünscht hat. Filialleiterin Annika Rau setzt die ersten Tütchen ins Regal, die gleich von der Kundin weggeschnappt werden.

Ware aus der Region und dem Großhandel

Alkoholische Getränke werden in einem separaten Raum geführt. Nach 13 Uhr können Kunden diesen nur mit der EC-Karte betreten. „Das ist der sogenannte Ü-18-Raum“, erklärt eine Kundin im Weggehen.

Benedikt Paul, Inhaber der Edeka Paul-Kette, legt Wert auf regionale Produkte. Eier, Wein, Mehl, Kaffee, Säfte und Bier würden aus der Region bezogen; frisch hergestelltes Eis komme aus dem Ort. Die restliche Ware – etwa 85 Prozent – stamme aus dem Edeka-Großhandel. „Die Gesellschaftsstrukturen haben sich gewandelt. Es ist nicht mehr so, dass die Frau daheim ist und der Mann arbeitet“, findet Paul. „Die Lebensmittelbranche will sich dem angleichen. Was in anderen Ländern schon gang und gäbe ist, kommt in Deutschland so langsam.“

Öffnungszeiten rund um die Uhr

In den Laden in Gossersweiler-Stein kämen werktags im Durchschnitt 220 Kunden – am Sonntag seien es durchschnittlich 320. Das Durchschnittsalter der Kundschaft liege zwischen zehn und 80 Jahren. Paul sieht die Zukunft von Lebensmittelgeschäften unter anderem in der 24/7-Regelung. Läden wie der Dorfladen in Gossersweiler-Stein seien Paul zufolge immer weniger Anlaufstelle für vergessene Ware, sondern eher die erste Wahl. „Weiteren Niederlassungsplätzen sind wir nicht abgeneigt“, erklärt Paul.