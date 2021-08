Das Innenministerium unterstützt fünf Dorfläden aus einem Sondertopf zur (Re-)Aktivierung während und nach der Corona-Pandemie, darunter der in Burrweiler.

Dorfläden hätten eine soziale Funktion, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Bislang seien mit 118.000 Euro 17 Dorfläden aus diesem Sonderprogramm unterstützt worden. Zwischen April und Juli sind die Läden in Hainfeld und in Arzheim unterstützt worden, informiert die Behörde in Mainz.

„Dorfläden sind mehr als bloße Einkaufsmöglichkeiten. Sie sind in vielen Gemeinden unseres Landes der lebendige Dorfmittelpunkt und ein wichtiger Ort für den Austausch mit den Mitmenschen“, unterstreicht Innenminister Roger Lewentz (SPD). Leider hätten zahlreiche Dorfläden ihre regelmäßigen Treffs, ihre Veranstaltungen und Kaffeeecken in den zurückliegenden Monaten der Corona-Pandemie stark einschränken müssen. Es sei ein positives Zeichen, dass diese Fördermöglichkeit so gut angenommen werde.

Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie unterstützt das Innenministerium die Dorfläden in Rheinland-Pfalz mit einem Sonderförderprogramm. Im Jahr 2020 lag der Schwerpunkt dabei auf dem Aufbau von zusätzlichen Liefermöglichkeiten und Schutzmaßnahmen in den Dorfläden. Damals konnten Maßnahmen in 50 Dorfläden mit 60.000 Euro gefördert werden.