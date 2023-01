Nach langer Coronapause hebt sich am Sonntag, 29. Januar, 19 Uhr, in der Remise des Stiftsgutes Keysermühle in Klingenmünster wieder der Vorhang zum Dorfkino. Die ehrenamtlich Aktiven von „Zukunft Minschder“ wollen wieder von Ende Oktober bis Ende März allmonatlich Filme zeigen, wie das Kinoteam um Rainer Wagner mitteilt. Das Repertoire reicht von Krimis über Komödien, Liebesfilme, Literaturverfilmungen bis hin zu Roadmovies. Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen die Filmtitel im Vorfeld nicht bekanntgegeben werden. Eintritt und Sitzplatzwahl sind frei, Spenden gerne gesehen. Weitere Termine sind 26. Februar und 26. März, jeweils 19 Uhr.