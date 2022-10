Der Essinger Heimatverein hat am Sonntag Wilfried Schweikart zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Schweikart hat sich um die Essinger Dorfgeschichte verdient gemacht wie kaum ein anderer – sowohl was ihre Niederschrift angeht als auch die Erhaltung ihrer physischen Überreste. So ist es seinem Engagement zu verdanken, dass die Wendelinuskirche in den Nachkriegsjahren nicht abgerissen wurde. Durch eigene Recherche konnte er später das Baujahr der Kapelle auf das Jahr 1280 datieren. Der 82-Jährige bot unter anderen Führungen zum jüdischen Friedhof und zu anderen historischen Relikten im ganzen Dorf an. Er verfasste auch die Dorfhistorie „Jahresringe eines Dorfes.“ Im Heimatverein ist er seit 50 Jahren Mitglied, 32 Jahre davon als Vorstand. Sein Nachfolger Wolfgang Volz beerbte ihn erst vor wenigen Monaten. Er würdigte die Verdienste Schweikarts in einer Laudatio vor der Wendelinuskirche.