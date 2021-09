Am Samstag, 9. Oktober, sendet das SWR-Fernsehen eine Folge der Reihe „Stadt, Land, Quiz“, bei der dieses Mal das südpfälzische Dorf Gleisweiler gegen die Stadt Gernsbach in Baden-Württemberg antritt. Die Gemeinsamkeiten der beiden Ortschaften bestehen in der Tradition der Papierherstellung. Gernsbach mit seiner anerkannten Papiermacherschule und Gleisweiler mit seiner ehemaligen Papiermühle im Hainbachtal und seiner jetzigen Papierwerkstatt mit Museum im kurpfälzischen Zehnthof. Für Gleisweiler treten an: Stefan Götz, Vorstandsmitglied im Papiermuseum, und Gästeführer Felix Wellhausen.